Endonezya'dan İsrail'e kınama

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İsrail kuvvetlerinin Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ateş açması sonucu 2 Endonezyalı askerin yaralandığını açıklayan Endonezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısını şiddetle kınadı.

İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısının yankıları sürerken, Tel Aviv'e bir tepki de Endonezya hükümetinden geldi. Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'ın Nakura bölgesindeki UNIFIL üssüne bir İsrail tankı tarafından ateş açılması sonucu barış gücünde görevli 2 Endonezyalı askerin yaralandığı kaydedildi. En yakın hastanede derhal tedavi altına alınan 2 askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Endonezya hükümeti, Güney Lübnan'da Endonezyalı 2 BM barış gücü personelinin yaralanmasına yol açan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) saldırısını şiddetle kınıyor" ifadelerine yer verildi.

"Uluslararası hukukun ihlali"

BM barış güçlerine yönelik herhangi bir saldırının uluslararası insancıl hukukun ve UNIFIL'in görev alanını tanımlayan 1701 sayılı BM Güvenlik Kurulu kararının ihlali olduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail'e UNIFIL birliklerinin ve mülklerinin emniyetini sağlama çağrısı yapıldı. "Endonezya, tüm taraflardan BM üslerinin dokunulmazlığına her zaman ve her koşulda saygı gösterilmesini garanti etmelerini talep ediyor" denilen açıklamada, İsrail'in saldırısının soruşturulması ve faillerin hesap vermesi çağrısında bulunuldu. - JAKARTA