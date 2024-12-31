Enerji Bakan Yardımcısı Tancan, Kütahya'nın Emet İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Enerji Bakan Yardımcısı Tancan, Kütahya'nın Emet İlçesini Ziyaret Etti

Enerji Bakan Yardımcısı Tancan, Kütahya\'nın Emet İlçesini Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kütahya'nın Emet ilçesinde projeleri ve bor madenciliği potansiyelini değerlendirmek üzere ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, bölgenin enerji altyapısını güçlendirmek için yapılacak yatırımlara vurgu yapıldı.

31.12.2024 18:23  Güncelleme: 18:37
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kütahya'nın Emet ilçesini ziyaret etti.

Program çerçevesinde Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca'nın misafiri olan Tancan'a, eski Kütahya Valisi Şerif Yılmaz ve eski Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da eşlik etti.

Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, Bakan Yardımcısı Tancan ve Başkan Koca, Bakanlık ile belediye arasında yürütülen projeler ve Emet'in enerji sektöründeki potansiyelini ele aldı. Görüşmelerde, özellikle bor madenciliği ve bu alandaki projeler üzerinde duruldu.

Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, ziyarette yaptığı açıklamada, Emet'in Türkiye'nin bor madeni yatakları açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bor yataklarının başkentinde bulunmak benim için özel bir anlam taşıyor. Bu bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar, hem ülkemiz hem de Emet için büyük bir öneme sahip. Bu nedenle, ilçenin enerji altyapısını güçlendirmek ve yatırımları desteklemek için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Ziyaretin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu vurgulayan Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ı ilçemizde ağırlamaktan onur duyduk. Kendilerinin ziyaretleri, Emet'in enerji sektöründeki önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bor madenciliği ve enerji yatırımları konusunda Bakanlık ile iş birliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bakan Yardımcımıza bugüne kadar verdikleri ve verecekleri destekler için teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Enerji Bakan Yardımcısı Tancan, Kütahya'nın Emet İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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