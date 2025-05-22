Engelli Bireylere Destek Ziyareti

Osmaneli İlçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Gençlik Haftası kapsamında gönüllü gençlerle birlikte engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen buluşmada gençler, engelli bireylerle bir araya gelerek dayanışma ve destek mesajı verdi. Ziyaret sırasında gençler, engelli vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirerek onların ihtiyaçlarını dinledi. Kaymakam Kılıç, toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Gençlik Haftası vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı ziyaretlerin, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını teşvik ettiği ve moral kaynağı olduğu ifade edilirken, katılımcılar bu tür organizasyonların sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizdi.

Etkinlik, gönüllü gençlerin desteği ve toplumun farklı kesimlerinden gelen olumlu geri dönüşlerle tamamlandı. - BİLECİK