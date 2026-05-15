Engelli Bireylere Temsili Askerlik Töreni
15.05.2026 18:10
Muğla'da 29 engelli birey, yemin ederek temsili askerlik heyecanı yaşadı. Duygu dolu bir etkinlik.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında duygu dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Temsili askerlik uygulamasıyla üniforma giyen 29 engelli birey, yemin ederek askerlik heyecanını yaşadı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen "Temsili Askerlik Yemin ve Terhis Töreni", engelli bireyler ve aileleri için unutulmaz bir güne dönüştü. Aralarında 3 genç kızın da bulunduğu toplam 29 bedensel ve zihinsel engelli vatandaş, bir günlük temsili eğitimlerini tamamlayarak Türk bayrağı ve silah üzerine el basıp yemin etti.

Güne heyecanla başlayan temsili askerler, ilk olarak üniformalarını giydi. Askerliğin temel kuralları olan esas duruş, selamlama ve yanaşık düzen eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençler, ardından Mehmetçik ile birlikte yemek yedi.

Törenin en duygusal anı ise ailelerin gözyaşları içinde izlediği yemin töreni oldu. Yemin sonrası protokol üyeleri tarafından gençlere terhis belgeleri takdim edildi. Program, askeri marşlar eşliğinde yapılan resmi geçit töreni ve motosikletli jandarma timlerinin gösterisiyle sona erdi.

Törende konuşan Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, vatan hizmetinin her Türk'ün hakkı ve ödevi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün, kutsal vatani görevini yapmak üzere Jandarma Teşkilatına katılan kardeşlerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Sizlerin sevginizde, düşüncenizde ve başarınızda engel yoktur. Engeller vatanı sevmekle, vatana sadakatle aşılır; sizler bugün tüm bu engelleri aştınız. Sizinle kurduğumuz bu güçlü gönül bağı bizlere büyük bir manevi güç verdi"

Şen, konuşmasında ailelere de seslenerek, "Evlatlarını vatan sevgisiyle yetiştirip bugün Jandarma saflarına emanet eden anne ve babaları en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı ise törende yaptığı konuşmada, askerliğin Türk milleti için bir görevden öte, bir "Mehmetçik Ruhu" olduğunu belirtti.

Sarı, şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada millet olma şuurunu ve şanlı bayrağımızın gölgesinde buluşmanın manasını hissediyoruz. Engelli bireylerimiz; azimleriyle, hayata kattıkları farkla toplumumuzun güçlü ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında yer alabilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

