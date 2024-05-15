Yalova'da engelli gençler için kına eğlencesi düzenlendi - Son Dakika
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Yalova'da engelli gençler için kına eğlencesi düzenlendi

Yalova\'da engelli gençler için kına eğlencesi düzenlendi

Yalova'da yarın bir günlük vatani görevini yapacak engelli gençler için Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından kına eğlencesi düzenlendi. Programa katılan protokol üyeleri gençlerin avuçlarına kına yaktı. Engelliler için onur ve gurur dolu bir an yaşandı.

15.05.2024 16:14
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Yalova'da yarın bir günlük vatani görevini yapacak engelli gençler için kına eğlencesi düzenlendi.

Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından dernek lokalinde gerçekleştirilen programda, engelliler için asker eğlencesi gerçekleştirildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan ve Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Lale Dondurmacıoğulları da katıldı. Eğlencede protokol üyeleri gençlerin avuçlarına kına yaktı. Kına eğlencesine aileleriyle katılan gençler, gönüllerince oynayarak eğlendi.

Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, Yalova'da 20 engelli bireyin 1 günlüğüne askerlik yapacağını söyledi. Engelliler için onur ve gurur duydukları bir an yaşandığını söyleyen Arslanhan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz her Türk asker doğar ama uzun zamandır engellilerimiz askere gidemiyordu, bu onur ve gururu yaşamıyordu. Yaklaşık 20 sene önce Genelkurmay Başkanlığımızın başlattığı, engellilerin de askere gitmesinin önünü açtığı bir uygulamayla biz de Yeni Yaşam Engelliler Derneği olarak ilimizde bulunan engelli kardeşlerimizi organize edip, Yalova'daki askeriye ile iş birliği yaparak askere göndermek için elimizden gelen koordineyi yapıyoruz. Sağ olsun onlar da ellerinden gelen yardımı yapıyor. Bu sene toplamda 20 tane askerimiz var. Biz her sene bu heyecanı yeniden yaşıyoruz. Her sene bir yeni engelli kardeşimiz bir gün de olsa askerlik görevini yerine getiriyorlar. İnanın bunu duyduğu günden itibaren bu kardeşlerimiz aynı heyecanla, gurur ve onurla günlerce uykusuz kalıyorlar. O üniformayı giyebilmek için. Kendilerini bu vatani vazifenin verilmesinden dolayı çok mutlular. Ben başta Genelkurmay Başkanımız olmak üzere, aileleri de tebrik ediyorum."

Yeğeni askerlik heyecanı yaşayan Kinyas İnci de çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Öte yandan, asker eğlencesi yapılan 20 engelli genç yarın 1 günlüğüne Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda askerlik vazifesini yerine getirecek. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da engelli gençler için kına eğlencesi düzenlendi - Son Dakika

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