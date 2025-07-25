Engelli Kadın Darp Edildi, Bakanlık ve Belediyeden Destek

Erzurum'da gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusunu polise şikayet eden bedensel engelli Esin Sarıaslan, beş kişi tarafından sokak ortasında sopayla darp edilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli kadına destek sürecinin başlattığını açıklarken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi hasar gören sandalyenin yenisini hediye etti.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana gelen olayda; Erzurum Şehir Hastanesi'nde memur olarak çalışan ve yüzde 80 bedensel engelli olan Esin Sarıaslan, gürültü yaptıkları gerekçesiyle üst kattaki komşuları hakkında polise şikayette bulunmuş ve sonrasında evinin önünde 5 kişinin sopalı ve tekmeli saldırısına uğramıştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Esin Sarıaslan, olay sonrası hastaneden darp raporu alarak, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Olaya karışan şahıslardan birisi polis tarafından tespit edilerek yakalanmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bakanlık; "Hukuki süreci yakından takip edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum'da sokak ortasında beş kişi tarafından darbedilen Esin Sarıaslan'a yönelik destek sürecinin başlatıldığını açıklayarak ve "Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte, il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Şiddete maruz kalan engelli vatandaşımız ve aile bireylerine yönelik danışmanlık tedbiri alınmış ve psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız" denildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden akülü araç

Erzurum Büyükşehir Belediyesi de yaşanan gelişmelere duyarsız kalmadı ve arbede sırasında hasar gören tekerlekli sandalyenin yenisini hediye etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Başkan Mehmet Sekmen'in talimatıyla akülü aracı Esin Sarıaslan'ın yaşadığı evinde teslim etti. Bu arada Esin Sarıaslan ile telefonda görüşen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kendisine her türlü desteği vereceklerini ve yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Esin Sarıaslan'da olay sonrası kendisine sahip çıkılmasından ve akülü aracın hediye edilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. - ERZURUM