Engelli Kardeşlerin Mücadelesi

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(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in Engelliler Haftası kapsamında evlerini ziyaret ettiği engelli Semih ve Tolga Sarıkaya kardeşlerin ihtiyaçlarının karşılanması için Belediye'nin yetkili birimleri harekete geçti. Mendil satarak kendisi gibi engelli kardeşi Tolga'nın sigortasını ödeyip, ihtiyaçlarını karşılayan ve bununla da yetinmeyip öğrencilere burs veren Semih Sarıkaya, mücadelesi ile herkese örnek oluyor.

50 yıl önce memleketleri Ardahan'dan göç edip İstanbul Çekmeköy, Sultançiftliği Mahallesi'nde oturmaya başlayan Hülya ve İzzet Sarıkaya çifti kendilerine yeni bir hayat kurdular. Mutlu evliliklerinden Semih ve Tolga adını verdikleri iki erkek çocukları oldu. Tanısı konulmamış bir hastalık nedeniyle Tolga henüz 15 yaşındayken felç geçirdi. Yürüme ve konuşma yetisini büyük ölçüde yitirdi. Sarıkaya çifti, oğullarının hastalığıyla ilgili çalmadık kapı, gitmedik hastane bırakmadı ancak sonuç alamadı.

DAVUL ZURNAYLA ASKERE GİTTİ, ANCAK…

Kardeşinin ani hastalığı Semih'te de büyük üzüntü yarattı. Mahallede akrabaları, komşuları onu davul zurnayla 2008 yılında askere gönderdi. Semih acemi birliği için Sivas'a ardından da usta birliği için Trabzon'a gitti. Askerliğinin beşinci ayında Semih'ten acı haber geldi. O da kardeşi gibi aniden hastalandı. Önce tedavi için GATA'ya yatırıldı. Bir süre sonra GATA'dan taburcu edilen Semih'i de doktor doktor dolaştıran Sarıkaya çifti, onun için de bir çözüm bulamadı.

"SEMİH'İN MÜCADELESİ HEPİMİZE DERS OLMALI"

Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi'nde yaşayan Sarıkaya Ailesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in Semih ve Tolga'yla buluşmasına, mahalle muhtarı Engin Çelik de katıldı. Sarıkaya ailesinin bugüne kadar her türlü ihtiyacıyla ilgilenen Muhtar Çelik, "Mahallemizde 26 tane dezavantajlı evladımız var. Hem İBB yetkilileri hem de yeni dönemde Çekmeköy Belediye Başkanımız yakından ilgileniyor" dedi.

Semih'in verdiği mücadelenin, yaptığı güzelliklerin herkese ders olması gerektiğini söyleyen Başkan Çerkez, şöyle devam etti:

"Haftanın dört günü buradan kalkıp, Üsküdar'a gitmek büyük bir çaba. Belediye otobüsüyle gidip, akşam 22.00 sularında tekrar eve dönen Semih, akülü arabayla mendil satıyor. Bu halde verdiği mücadele, yaşama azmi ve isteği takdirle karşılanmalı.

"İNSANLIK DERSİ, İYİLİK MELEĞİ"

Bu azim ve gayret hepimiz için rehber olmalı. Tanısı konulamayan hastalığa yakalanan iki kardeşi hayata bağlayan en önemli şey ise anne ve babasının gayreti. Bu gayret çok kıymetli. Semih, koyu bir Fenerbahçe taraftarı. Kendisi kongre üyesi olmak istiyor. İlk fırsatta onu Fenerbahçe kongre üyesi yapacağım. Önümüzdeki sezon da birlikte maç izlemeye gideceğiz. O verdiği mücadeleyle hepimize insanlık dersi veren bir iyilik meleği. Altın kalpli. Zaman zaman mendil satarak kazandığı parayla sokak havanlarına mama, mahallede ihtiyacı olan ailelere de destek oluyor…"

SEMİH ÜSKÜDAR ESNAFININ DA KAHRAMANI

Satış yaptığı Üsküdar'da bölge esnafının da kahramanı olan Semih Sarıkaya, Başkan Çerkez'in yoğun ısrarı üzerine kendinden şu sözlerle bahsediyor: "Başkanım çok önemli değil. Benim tek isteğim kardeşimin sigortasını ödeyip, onu malulen emekli etmek. Bir diğer isteğim de gücüm yettiğince çalışıp, öğrencilere burs vermek. Ben bölüştükçe, paylaştıkça mutlu oluyorum. Sokak hayvanlarına bakıyorum. Hayatı ve yaşamayı çok seviyorum."

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLURSA...

Başkan Çerkez'in, "Bizden başka ne istiyorsun Semih?" diye sorduğunda ise şu cevap veriyor:

"Tek isteğim Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. Aziz Yıldırım başkan olursa, birlikte maç izlemek benim için paha biçilmez bir an olacak."

Haziran ayında kongrede tekrar aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım ile görüntülü konuşan Semih, "Bugünün kazananı benim" diyerek mutluluğunu ifade etti.

AKÜLÜ SANDALYE VE KOLTUK DEĞNEKLERİ

Sarıkaya ailesinin taleplerini de dinleyen Başkan Çerkez, kardeşlerden gelen elektrikli tekerlekli sandalye, koltuk değnekleri, fizik tedavi, Engelsiz Yaşam Aracı ile ulaşım ve evlerinin bahçesine kamelya isteğini de gerçekleştireceklerini söyledi.