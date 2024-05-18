Engelli Vatandaşlar Temsili Askerlikle Gurur Yaşıyor

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Dalaman ve Ortaca ilçelerinde yaşayan engelli vatandaşlar, temsili askerlik uygulamasıyla asker olmanın gururunu yaşadı.

Dalaman ve Ortaca ilçelerinde yaşayan engelli vatandaşlar, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Temsili Askerlik Uygulaması" ile asker olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen yemin töreni, engelli bireylerin ve ailelerinin katılımıyla duygusal anlara sahne oldu. Temsili askerlik için özel olarak hazırlanan üniformalarını giyen engelli vatandaşlar, bir günlük uygulamanın ardından yemin merasimi için tören alanına geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, engelli bireylerin yemin etmesiyle son buldu. Törene, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Dalaman Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, Deniz Hava Üs Komutanı V. Emre Ahmet İnal, Ortaca Belediye Başkanı, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve kurum müdürlerinin yanı sıra engelli bireyler ve aileleri katıldı. - MUĞLA