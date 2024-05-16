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Keçiören Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen Engelsiz Doğa ve Spor Etkinlikleri Şenliği'nde özel gereksinimli bireyler ve aileleri off-road araçlarıyla şehir turu attı.

Keçiören Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Doğa ve Spor Etkinlikleri Şenliği düzenlendi. Şenlikte off-road araçlarıyla Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi önünden hareket eden konvoyla şehir turu atan engelli bireyler, daha sonra Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanı'na giderek aileleriyle güzel bir gün geçirdi. Doğa gezisi yapan özel bireyler, akıl ve zeka oyunlarından yüz boyamaya, yapışkanlı okçuluktan rozet basımına kadar birçok standın yer aldığı şenlikte müzik eşliğinde halat çekip, voleybol oynadılar. Özel bireylerin aileleri, düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkürlerini ilettiler. - ANKARA