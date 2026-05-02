Engelsiz Kafe 11 yaşında

Üye Girişi
Son Dakika Logo

02.05.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin özel bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, 11'inci yaşını kutladı.

Engelsiz Kafe, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın iş birliğiyle 29 Nisan 2015 tarihinde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın projelendirmesiyle hayata geçirildi. Merkez, engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim ve atölye faaliyetleri

11'inci yılını geride bırakan Engelsiz Kafe'den bugün 220 kayıtlı öğrenci yararlanıyor. Merkezde Down sendromu, otizm, serebral palsi, zihinsel yetersizlik, görme engeli ve özgül öğrenme güçlüğü bulunan bireylere yönelik haftanın beş günü ücretsiz eğitimler veriliyor.

Engelsiz Kafe'de el sanatları, spor, cimnastik, müzik, ritim, drama, dans, yoga ve günlük yaşam becerileri gibi birçok alanda eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca psikolojik destek, eğitim seminerleri ve sosyal uyum programlarıyla hem özel bireyler hem de aileleri destekleniyor.

Kitaplar konuşuyor projesi

"Kitaplar Konuşuyor" projesi kapsamında ise görme engelli bireyler için sesli kitap hizmeti sunuluyor. Diksiyon eğitimi alan gönüllüler, masal, hikaye, roman ve sınavlara yönelik kitapları seslendirerek görme engelli bireylerin bilgiye ve hayal dünyasına erişimini kolaylaştırıyor. Bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlanıyor.

Engelsiz Kafe bünyesinde 3 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında gönüllü okuyucular bugüne kadar 200'ü aşkın kitap seslendirdi.

Toplumsal farkındalık çalışmaları

Engelsiz Kafe aynı zamanda sosyal farkındalık çalışmalarına da düzenli olarak destek oluyor. Engelliler Haftası, Dünya Engelliler Günü ve Otizm Farkındalık Günü gibi özel günlerde düzenlenen etkinliklerle toplumsal farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Merkez, yıl boyunca düzenlenen halka açık etkinliklerle yaklaşık 2 bin kişiye ulaştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 11:06:40. #7.12#
SON DAKİKA: Engelsiz Kafe 11 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.