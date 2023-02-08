Enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un sözleri ağlattı: Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu baba - Son Dakika
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Enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un sözleri ağlattı: Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu baba

08.02.2023 11:53

Türkiye'yi derin hüzne boğan deprem bölgesinde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un babası ve kurtarma ekiplerine sözleri herkesi ağlattı. "Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba" diyen 5 yaşındaki Yağmur kurtarılarak babasına kavuştu. Dün gece Yağmur'un kurtarıldığı Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı eksi 4 derece olarak ölçüldü.

Kurtarma ekipleri 10 ildeki enkaz alanlarında seferber olmuş durumda. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur, kurtarma ekiplerince yaşam üçgeninden çıkarıldı.

"ELLERİM BEMBEYAZ OLDU BABA"

Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, "Çok üşüyorum baba" demesiyle izleyenlerin yüreğini burktu. "Anneanneme gitmek istiyorum, ellerim bembeyaz oldu baba" diyen Yağmur'a yanı başındaki babası destek verdi.

"SANA SOĞUK GELMESİN DİYE RÜZGARI KESİYORUM"

Babası, "Deliği açtılar, yaklaştılar sana Yağmur, koltuğun oradalar. Deldiler. Sana soğuk gelmesin diye rüzgarı kesiyorum" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve kurtarma ekiplerince çıkarılan Yağmur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Türkiye, Baba, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un sözleri ağlattı: Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu baba - Son Dakika

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