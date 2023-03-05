Enkaz altındaki zirai ilaçlarla ilgili uyarı yaptı - Son Dakika
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Enkaz altındaki zirai ilaçlarla ilgili uyarı yaptı

05.03.2023 23:12

Enkaz altındaki zirai ilaçlarla ilgili uyarı yaptı Kilis Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Özdemir, enkaz altında kalan zirai ilaçların içme suları için tehdit oluşturduğunu söyledi Kilis Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Güven Özdemir, enkaz altında kalan zirai ilaçların içme suları için...

Enkaz altındaki zirai ilaçlarla ilgili uyarı yaptı Kilis Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Özdemir, enkaz altında kalan zirai ilaçların içme suları için tehdit oluşturduğunu söyledi
KİLİS - Kilis Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Güven Özdemir, enkaz altında kalan zirai ilaçların içme suları için tehdit oluşturduğunu söyledi. Kilis Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan zirai ilaç satan bayilerin sağlık açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Özdemir, "Hayat yavaş yavaş normalleşirken bazı tehlikelerin de meydana geldiğini görüyoruz. Zirai ilaç bayileri göçük altında kaldığı için patlayan ilaçlar hem kokuya hem de zehirlenmeye yol açmaktadır. Bir an önce göçük altında kalan zirai ilaçların toplanıp ayrı bir yerde tutulması gerekir. Çünkü tehlikeli sinyaller vermeye başladı. İlaçlara yağmur suları karışırsa insan sağlığına zarar vermeye başlayacaktır" dedi.(OG-SD-CC-Y)

Kaynak: İHA
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Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkaz altındaki zirai ilaçlarla ilgili uyarı yaptı - Son Dakika

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