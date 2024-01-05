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Epilepsi hastası Melis'in gelinlik hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Epilepsi hastası Melis'in gelinlik hayali gerçek oldu

Kırıkkale'de yaşayan epilepsi hastası 29 yaşındaki Melis Sever'in gelinlik giyme hayali, düzenlenen temsili düğünle gerçekleşti. Özel bir salonda gerçekleştirilen düğünde gelinlik giyen Melis, davetlilerle birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Melis'in annesi, kızının hayalini gerçekleştiren Umuda Yolculuk Derneği'ne teşekkür etti.

Epilepsi hastası Melis\'in gelinlik hayali gerçek oldu
05.01.2024 - 10:43,
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Kırıkkale'de epilepsi hastası 29 yaşındaki Melis Sever'in gelinlik giyme hayali düzenlenen temsili düğünle gerçek oldu.

Kırıkkale'de yaşayan epilepsi hastası Melis Sever'in (29) gelinlik giyme hayali gerçek oldu. Özel bir salonda gerçekleştirilen temsili düğünde gelinlik giyinen Melis'e kına yakıldı, takılar takıldı. Beyaz gelinlik içinde davetlilerle birlikte oyun havasında eğlenceli vakit geçiren Melis'in mutluluğu gözlerine yansıdı.

İHA muhabirine konuşan Melis'in annesi Selver Sever, kızının gelinlik giyme hayalinin gerçek olduğu için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Selver, "Melis'in annesiyim, kızımın gelinlik hayali vardı. Umuda Yolculuk Derneği kurucusu ve başkanı Banu hanıma çok teşekkür ediyorum. 'Hayalini gerçekleştirelim' dedi ve sponsorluk yaptı. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Kızım gelinlik giymeyi çok istiyordu. Özel bir kız epilepsi rahatsızlığı var. 29 yaşında eğlenceyi, müzik dinlemeyi, şarkı söylemeyi, gezmeyi, eğlenmeyi seviyor" dedi.

Melis Server'in hayalinin gerçek olmasını sağlayan Umuda Yolculuk Derneği Banu Doğan, "Gerçekten biz de çok mutlu olduk. Kızımız Melis annesi ile derneğimize sürekli geliyordu. Gelinlik giyme hayalinin olduğunu söyledi. Böyle bir etkinlik düzenleyelim dedik. Kızımıza gelinlik giydirmeye karar verdik. Hayalini gerçekleştirdik. Umuda Yolculuk Derneği olarak çok mutluyuz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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