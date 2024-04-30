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Erasmuslu öğrenciler Bursa Hayvanat Bahçesi'nde

BURSA - Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus öğrenci değişim programı çerçevesinde Bulgaristan'dan gelen 22 öğrenci ve 2 öğretmeni ağırlıyor. 18 gün boyunca Bursa'da çeşitli etkinliklere katılacak olan öğrencilerin bugünkü durağı Bursa Hayvanat Bahçesi oldu.

Bulgaristan'ın Silistre ili Sredişte kasabası Nikola Yankov Vapstrov Tarım Meslek Lisesi'nden 22 öğrenci ve 2 öğretmen "Professionals Of The Future" adlı Erasmus+ projesi çerçevesinde işbaşı gözlem faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bursa'ya geldi. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bulgaristan'dan gelen öğrenci ve öğretmenler için 18 günlük bir program hazırladı. Programlar çerçevesinde bir taraftan Bursa'yı keşfederek kentin tarihi mekanları hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler diğer taraftan mesleki deneyim kazanma şansı da elde ediyorlar.

Öğrencilerin ilgi odağı oldu

Erasmus öğrencilerinin bugünkü durağı Bursa Hayvanat Bahçesi oldu. Yaklaşık 206 bin metrekare alandan oluşan, içerisinde 135 türden bin hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi öğrencilerin ilgi odağı oldu. Hayvanların bakımları, yeme-içmeleri gibi konularda bilgi sahibi olan öğrenciler, kentin doğasıyla bütünleşen mekanda keyifli vakit geçirme fırsatı da yakaladılar. Bulgaristan'a döndüklerinde yaşadıkları tecrübeleri paylaşacaklarını ifade eden gençler Bursa'ya dair güzel hatıralar biriktirmenin mutluluğunu yaşadılar.