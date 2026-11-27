Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Koçak Mahallesi'nin 2027 yılının ortalarında doğal gaza kavuşacağını açıkladı.

Koçak Mahallesi lokalinde düzenlenen buluşmada vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Karagöl, doğal gaz çalışmalarının ardından yol ve altyapı düzenlemelerine ağırlık verileceğini belirtti.

Mahallenin mevcut yol ve altyapı çalışmalarının doğal gaz yatırımı nedeniyle bekletildiğini ifade eden Karagöl, çalışmaların doğal gaz sürecinin ardından aşamalı olarak gerçekleştirileceğini belirterek, "2027'de Allah'tan bir şey olmazsa mahallemize doğal gaz gelecek. Doğal gaz geldiğinde kazılar olacak. Bizim bugüne kadar altyapıyla, yolla ilgili beklememizin en büyük sebebi doğal gaz. Doğal gaz ile beraber diğer çalışmaları da peyderpey yapacağız" dedi.