Erciyes Koleji Kalite Ödülü Aldı

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Erciyes Eğitim Kurumları, eğitim-öğretimde kalitenin çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Eğitimde mükemmellik hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar yapan kurum, bu çalışmalarıyla takdir topluyor.

Kalite yolcuğunda önemli bir adım daha atarak, EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) modelini esas alan Ulusal Kalite Hareketi Beratı ile onurlandırıldı. Erciyes Koleji Genel Müdürü Erdem Örnek, bu değerli beratı Vali Gökçem Çiçek'ten aldı. Erciyes Koleji, Türkiye'nin önde gelen kalite platformlarından Kalite Derneği (KALDER) üyesi de oldu. Uluslararası ve ulusal platformlarda kalitesini tescilleyen Erciyes Koleji, eğitim ve öğretime yenilikler getirmeye devam ediyor.

Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Başyazıcıoğlu, kalite ve mükemmellik vizyonundan taviz vermeden gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştirmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Erciyes Koleji'nin, Türk eğitim hayatının en önemli kurumlarından birisi olmaya devam edeceğini vurgulayan Başyazıcıoğlu, "EFQM temelli Ulusal Kalite Hareketi, okulumuzun kalite yönetimi ilkelerine bağlılığını ve sürekli iyileştirme felsefesini benimsediğini tescilliyor. Bu değerli yolculuğa adım atmak sadece akademik başarılarla değil, aynı zamanda yönetim süreçlerinde ve eğitim hizmetlerinde sürdürülebilir gelişimi sağlama konusundaki kararlılığımızın da bir göstergesi" diye konuştu. - KAYSERİ