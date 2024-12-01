Erdal Görgeç ve Alparslan Özmol\'un Buluşması

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Eskişehir'de Pamuk Prenses ve 7 Cüceler tiyatro grubu ile bilinen Erdal Görgeç, 'Çaycı Hüseyin' rolüyle tanınan ünlü oyuncu Alparslan Özmol ile hatıra fotoğrafı çekindi.

Dünyanın en ünlü masallarından biri olan Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalını tiyatro oyununa çevirip kurduğu ekiple uzun yıllar sahnelere çıkan Erdal Görgeç, oyuncu Alparslan Özmol ile bir araya geldi. İki Eylül Caddesi'nde tesadüf eseri karşılaşan Görgeç ve Özmol, ilk önce samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ardından aynı boyda olan ikili bir hatıra fotoğrafı çekindi. Görgeç, Eskişehir'i çok sevdiğini söyleyen Özmol'u en yakın zamanda Pamuk Prenses ve 7 Cüceler Derneği'ne beklediklerini ifade etti. O anlarda ortaya çıkan ilginç görüntü ise görenleri gülümsetti. - ESKİŞEHİR