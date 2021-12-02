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Erdekli imam kalbine yenik düştü - Son Dakika

Erdekli imam kalbine yenik düştü

02.12.2021 12:05
Erdekli imam kalbine yenik düştü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Ebu Hanife Camii imamı Muhammet Arif Akbaba, evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Ebu Hanife Camii imamı Muhammet Arif Akbaba, evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti.

Atatürk Mahallesinde bulunan evinde fenalaşan Muhammet Akif Akbaba, kendi çabalarıyla evinin önüne çıkarak yardım bekledi. Komşuları tarafından yerde yatar vaziyette bulunan Akbaba, özel bir otomobille Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Muhammet Arif Akbaba (52) kurtarılamadı.

Ebu Hanife Camiinde Erdek Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu tarafından kılınan cenaze namazının ardından Akbaba'nın cenazesi Balıkesir'e gönderildi. Akbaba mesai arkadaşlarının omuzlarında Balıkesir'de toprağa verildi. - BALIKESİR

Erdekli imam kalbine yenik düştü
Erdekli imam kalbine yenik düştü
Erdekli imam kalbine yenik düştü
Erdekli imam kalbine yenik düştü

Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erdekli imam kalbine yenik düştü - Son Dakika


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