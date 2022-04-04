Erdekli şehit aileleri ve gazilere iftar - Son Dakika
Üye Girişi

Erdekli şehit aileleri ve gazilere iftar

04.04.2022 21:32
Erdekli şehit aileleri ve gazilere iftar

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, şehit aileleri, gaziler ve ailelerine iftar yemeği verdi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, şehit aileleri, gaziler ve ailelerine iftar yemeği verdi.

Düzler bölgesindeki Et Lokantasında verilen iftara Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Deniz Üssü ve Garnizon Komutanı Albay Ertan Engerek, Belediye Başkanı Burhan Karışık ve daire müdürleri de katıldı.

İftardan sonra bir konuşma yapan Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, şehit aileleri, gaziler ve ailelerine şöyle seslendi:

"Siz şehit aileleri, gazilerimiz, başımızın tacısınız. Bizim için çok kıymetlisiniz. Genellikle ilk iftar, ailelerin kendi içlerinde geçirilir. Ancak biz, sizleri ilk iftara davet ederek, birlikte çok büyük bir aile olduğumuzu göstermek istedik. Birlikte, çok güçlü bir aileyiz. Biz, bu büyük ailenin mutluluğu için tüm gereklilikleri yerine getiriyoruz ve getireceğiz. Şimdi siz bizim davetlimiz olarak buradasınız, bayramda ise biz sizi ziyarete geleceğiz. Sizler, her zaman devletinize, milletinize bağlı oldunuz. Yüzünüzdeki bu gülümsemeler hep sürsün. Başımızın üstünde yeriniz var. Her zaman emrinizdeyiz. Hepinize iyi Ramazanlar diliyorum." - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Kızıltepe'de şehit ve gazi aileleri iftarda ağırlandı Kızıltepe'de şehit ve gazi aileleri iftarda ağırlandı Son dakika haberi | Kaymakam Pişkin şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı Son dakika haberi | Kaymakam Pişkin şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

Abdullah Atakan Atasoy, İftar, Erdek, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erdekli şehit aileleri ve gazilere iftar - Son Dakika


Son Dakika
21:13 İBB'nin zam talebinin reddedilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Kamu yararına aykırı
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
20:55 Adalet Bakanlığı, HDP'li Gergerlioğlu'nun "Hükümlü hastaneye götürülmedi" iddialarını yalanladı
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'in feshi halkın iradesine bir darbedir
20:23 Selin Ciğerci konvoy açıklaması: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks
20:16 Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
20:16 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı 1 milyon liralık tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı!
20:09 Almanya 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti! Rusya'dan cevap gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 21:38:29. #1.13#
SON DAKİKA: Erdekli şehit aileleri ve gazilere iftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement