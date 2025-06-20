Erdoğan ve Aliyev'i evinde ağırlayan anne: "Devletimizin arkamızda olduğunu hissetmek güç veriyor" - Son Dakika
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Erdoğan ve Aliyev'i evinde ağırlayan anne: "Devletimizin arkamızda olduğunu hissetmek güç veriyor"

Erdoğan ve Aliyev\'i evinde ağırlayan anne: "Devletimizin arkamızda olduğunu hissetmek güç veriyor"
20.06.2025 12:40
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Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yeni teslim edilen evinde ağırlayan 3 çocuk annesi Leyla Altun, eşini gözlerinin önünde kaybettiğini, kendisinin ise 3 gün sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarıldığını belirterek yaşadığı buruk...

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yeni teslim edilen evinde ağırlayan 3 çocuk annesi Leyla Altun, eşini gözlerinin önünde kaybettiğini, kendisinin ise 3 gün sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarıldığını belirterek yaşadığı buruk sevinci paylaştı. Hatıralarının olduğu yıkılan evinin olduğu yerde evine kavuşan Altun, "Devletimizin arkamızda olduğunu hissetmek güç veriyor" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde eşi Yavuz Altun'u kaybeden, kendisi ise 3 gün sonra AFAD ekipleri tarafından sağ olarak kurtarılan 3 çocuk annesi Leyla Altun'a, Azerbaycan'ın desteğiyle yapılan evi teslim edildi. Yıkılan evinin olduğu yerde kendisine ev verilen Altun dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Deprem günü yaşadıklarını anlatan ve evinde misafir ettiği cumhurbaşkanlarıyla ilgili konuşan Altun, yaşadığı buruk sevinci, "Devletimizin arkamızda olduğunu hissetmek güç veriyor" diyerek ifade etti.

Eşinin son anlarını gördü

Deprem gününü anlatan Leyla Altun, "Depremde evdeydim ve uyumuyordum, ayaktaydım. Eşim yatıyordu. Tam saat 4'te ben balkona çıktım, balkondan dışarıya baktım. Sonra dedim ki, çok kötü bir hava var, Allah'ım hayır getirsin dedim. Sonra biraz dua okudum, içeriye girdim ve eşim lavaboya kalktı. Sonra işte tam yatak odasına yöneldik biz sarsıntı başladı, şiddetli bir şekilde sarsıntı. Tavanlar dökülüyordu, sonra eşim çok panik yaptı. Yani duvarı tuttu, dolabı tuttu, oturma odasına geçtik, yoldan tarafa. O oturma odasına geçmemizle eşim kendini balkona attı, balkondan belki dışarıya atlamayı düşündü. Orada B blok bizim apartmanın üzerine devrildi, bütün balkonları aldı indirdi. Eşim arasında kaldı, onu birebir gözlerimle gördüm. Ben her şeye hazırdım, ya ölecektim ya kalacaktım. Dua ediyordum, sürekli dua okuyordum. Sonra üzerime tavan indiğini hissettim ve boynum kırıldı o anda. Yer vakumladı beni, dizimin üstüne yerlere çöktüm. Belden aşağım toprağın altında kaldı ve kayınvalidem vardı. O da kanepenin üstünden benim üstüme doğru geldi. ve o şekilde kaldık yani" diye konuştu.

"AFAD ekibinin beni bulmasıyla çok ağladım, çok sevindim"

O şekilde 3 gün enkaz altında kaldığına değinen Altun, "O 3 günün içinde bilincim yerindeydi. Sürekli dua okuyordum, işte çocuklarım öldü diyordum. Beni arayan yok, soran yok diyordum. Hiç kimsenin sesini duymuyordum. Dışarıyla hiçbir hava bağlantımız yoktu. Yani ne bir ses, ne bir ışık, ne bir karanlık, hiçbir şey görmüyorsun. Sonra aradan bayağı geçti işte, bazı rüyalar görüyordum işte. Çok güzel şeylerle de karşılaştım. Kurtarma ekibi geldi. Seslendiler aslında, hiç ümit yoktu yani. Bir ses duydum. Ben var gücümle sesimi duyan var mı diye bağırdım. Tabii ağzım böyle çok kuru, çok susuzdum zaten. Ses verdim, onlar da beni duydular. Onların duymasıyla kurtarışlar gerçekleşti. İlk karşı karşıya AFAD ekibinin beni bulmasıyla göz göze gelmemiz çok müthiş bir duyguydu, çok ağladım, çok sevindim" diyerek o anları anlattı.

Depremde yıkılan binalarının aynı yerinde yeni yuvalarına kavuştuklarını belirten Altun, "Eski oturduğum evim de tam şu anki taşındığım bina. Burada yıkıntı yaşadık. Burada eşimi kaybettim. Buradayım. İşte insan unutamıyor hiçbir acısını, hiçbir geçmişini" ifadelerini kullandı.

"Devletimizin arkamızda olduğunu hissetmek güç veriyor"

Azerbaycan devletine de teşekkür eden Altun, "Onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Onlar bizim can kardeşimiz. Cumhurbaşkanımız çok değerli. Bizi yalnız bırakmadı, arkamızda olduğunu hissettirdi. ya bu güzel, çok güzel bir duyguymuş. Devletimizin arkamızda olduğunu hissetmek daha bir güç veriyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'i evinde ağırlayınca çok duygulanıp sevindiğinin altını çizen Altun, "Herkese nasip olmaz bir şeydi. Evimde ağırladım. Çok çok teşekkür ediyorum. Eşimden konuştuk, evimizden konuştuk. Neler yapabileceklerinden konuştuk" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdoğan ve Aliyev'i evinde ağırlayan anne: 'Devletimizin arkamızda olduğunu hissetmek güç veriyor' - Son Dakika

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