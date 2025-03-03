Erenler Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

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Erenler Belediyesi Ramazan etkinliklerinin başladığını duyuran Başkan Şenol Dinç, "5 Mart Çarşamba günü saat 20.30 da belediye hizmet binamızın bahçesinde Ramazan Şenlikleri-Erenler Gönül Geceleri programımız içerisinde ramazan tiyatrosu, ilahi ve semazen gösterisi, çocuklar için palyaço gibi birçok etkinlik ile başlıyor. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Erenler Belediyesi Ramazan Ayı etkinlikleri başlıyor. Başta çocuklara olmak üzere tüm vatandaşlara yönelik etkinliklerin dolu dolu olduğu programlar 5 Mart Çarşamba günü Erenler Belediyesi Hizmet Binası Bahçesinde başlıyor. Etkinlik hakkında bilgileri paylaşan Başkan Şenol Dinç, "Öncelikle tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Ayını gönülden tebrik ediyorum. Çocuklarımız ve hemşehrilerimiz için çok güzel programlar hazırladık. 5 Mart Çarşamba günü saat 20.30 da belediye hizmet binamızın bahçesinde Ramazan Şenlikleri - Erenler Gönül Geceleri programımız içerisinde Ramazan Tiyatrosu, ilahi ve semazen gösterisi, çocuklar için palyaço gibi birçok etkinlik ile başlıyor. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu. - SAKARYA