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Erenler'de emek, ekonomiye; üretim, kazanca dönüşecek - Son Dakika

Erenler'de emek, ekonomiye; üretim, kazanca dönüşecek

09.02.2022 14:39
Erenler'de emek, ekonomiye; üretim, kazanca dönüşecek

Erenler Belediyesi ve firmalar ile gerçekleşen çalışmayla 110 kadın evde iş sahibi oldu.

Erenler Belediyesi ve firmalar ile gerçekleşen çalışmayla 110 kadın evde iş sahibi oldu. Evde iş imkanı sağlanan kadınlar ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Biliyoruz ki sizlerin dokunduğu her iş kıymetleniyor ve bereketleniyor. İnşallah firmaların ve sizlerin iş birliği ile emek, ekonomiye; üretim, kazanca dönüşecek" dedi.

Erenler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler koordinatörlüğünde gerçekleşen çalışma ile Erenler'de 110 kadın evde çalışma imkanı ile gelir elde edecek. Firma yetkilileri ve evde iş imkanı sağlanan vatandaşlar ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kadınların emeklerine değer verdiklerini ifade ederek her alanda kendilerine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Fevzi Kılıç, "Firmalar ile sağladığımız koordinasyon ile siz değerli 110 hanım kardeşimiz evlerinde çanta ve diğer süs ürünlerini üreterek evlerinizden kazanç elde edecek ve el emeği göz nuru ürünleriniz ile yerli üretime destek olmaya devam edeceksiniz. Biliyoruz ki sizlerin dokunduğu her iş kıymetleniyor ve bereketleniyor. İnşallah firmaların ve sizlerin iş birliği ile emek, ekonomiye; üretim, kazanca dönüşecek. Siz kıymetli hanım kardeşlerimizin üretimine ve ev ekonomisine katkı sağlayan tüm proje ve çalışmaların destekçiyiz" dedi. - SAKARYA

Erenler'de emek, ekonomiye; üretim, kazanca dönüşecek
Erenler'de emek, ekonomiye; üretim, kazanca dönüşecek
Erenler'de emek, ekonomiye; üretim, kazanca dönüşecek

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Fevzi Kılıç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erenler'de emek, ekonomiye; üretim, kazanca dönüşecek - Son Dakika


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