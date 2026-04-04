ERKON Erzurum Şubesi açıldı

Erzurum Konfederasyonu Erzurum Şubesi düzenlenen törenle açıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıkarken, ERKON Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Türkiye'deki tüm Erzurumluların sesi olmayı hedefliyoruz" dedi.

Erzurum'da sivil toplum alanında önemli bir adım atıldı. Erzurum Konfederasyonu (ERKON) Erzurum Şubesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Erzurumlu dernek ve federasyonları tek çatı altında toplayan ERKON'un, Türkiye genelinde faaliyet gösteren çok sayıda federasyon ve onlarca derneğin birleşimiyle oluşuyor. Sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda çalışmalar yürüten konfederasyonun, özellikle şehir dışında yaşayan Erzurumlular arasında dayanışmayı artırmayı ve Erzurum'un tanıtımına katkı sunmayı amaçlıyor.

Bar ekibinin gösterisiyle başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. Protokol üyeleri ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği törende birlik, beraberlik ve ortak hareket etme vurgusu ön plana çıktı.

ERKON Erzurum Şube Başkanı Kutluhan Şahsuvaroğlu ise konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

"Erzurum adına tek ses, tek yürek olalım"

2018 yılında İstanbul'da, derneklerin bir araya gelmesiyle federasyonları, federasyonların bir araya gelmesiyle de Erzurum'un üst çatısı olmak için ERKON'u kurduklarını dile getiren Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Kurucu başkanlarımızın ardından, federasyon başkanlarımızın ortak iradesiyle bu görevi devraldık. Dedik ki; bu işi sadece İstanbul'la sınırlı tutmayalım, Türkiye'nin farklı illerindeki federasyonları da bu yapının içine dahil edelim ve Erzurum adına tek ses, tek yürek olalım. Bu doğrultuda Kocaeli, Bursa, Ankara ve Konya'daki federasyonlarımızla temas kurduk, katılımlar sağladık ve bu birlikteliği büyüttük. Biz neyi amaçlıyoruz? Erzurum Şubesi'ni açarak, Türkiye'deki tüm Erzurumluların sesi olmayı hedefliyoruz. Erzurum için atılacak her adımda ortak hareket edebilen bir yapı oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

"Erzurum'a hizmet etmenin onurunu yaşamalıyız"

Önceki Dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise konuşmasında, "Erzurum adına bir şeyler yapma gayretini, sivil toplumda ses olma çabasını her zaman önemsedik. İstanbul'da da, Türkiye'nin dört bir yanında da Erzurum sevdasıyla hareket eden hemşehrilerimizin bu gayreti çok kıymetlidir. Ancak bunu daha güçlü bir noktaya taşımamız gerekiyor. Ayrı ayrı hareket ederek değil, bir ve beraber olarak. Maalesef hemşericilikte dernek enflasyonu var. Herkes ayrı ses çıkardığında arzu edilen güç ortaya çıkmıyor. ERKON bu yüzden önemli; sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde Erzurumluların tek çatı altında birleşmesini sağlayan güçlü bir yapıdır. Erzurum dışında yaşayan nüfusumuz, Erzurum'dakinden daha fazla. Bu gücü bir araya getirerek, şehrimize yapılan yatırımları daha ileriye taşımak zorundayız. Elbette zaman zaman kırgınlıklar olabilir ama nefislerimizi geri plana itip birlik içinde hareket etmeliyiz. Erzurum'a hizmet etmenin onurunu birlikte yaşamalıyız. Dışarıda Erzurumlu olmak aslında bir avantajdır. Çünkü Erzurumlu denildiğinde; dürüst, mert, vatanına ve milletine bağlı insan akla gelir. Bu değerin kıymetini bilmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"Önemli bir irtibat noktası olacak"

Erzurum Valisi Aydın Baruş da, "Erzurum Konfederasyonu'nun Erzurum'da şube açması çok önemli. Bu şube, şehir ile dışarıdaki Erzurumlular arasında bir irtibat noktası olacaktır. Bir şehrin gücü, o şehirde yaşayan insanların birlik ve beraberliğiyle ölçülür. Erzurumlular da bu anlamda güçlü bir kültüre sahiptir. Elbette farklı düşünceler olabilir ancak önemli olan, Erzurum'un geleceğini ilgilendiren konularda birlikte hareket edebilmektir. Erzurum içindeki birlik kadar; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve diğer illerde yaşayan hemşerilerimizin de tek ses olması büyük önem taşıyor. Bu noktada Erzurum Konfederasyonu'nun önemli bir görev üstlendiğini düşünüyorum. İnşallah şehrimizin kalkınması ve gelişmesi adına yapılacak çalışmalarda bu yapının görüşlerinden de faydalanacağız. Amacımız; Erzurum'u daha ileriye taşımak, vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak ve bunu tüm paydaşlarımızla birlikte başarmaktır" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldı ve dualar edildi. Programın devamında protokol üyeleri yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa konuşmacıların yanı sıra Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, BBP Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, STK temsilcileri, iş adamları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM