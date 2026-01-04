Karabük Berberler ve Kuaförler Odasında Işık güven tazeledi - Son Dakika
Karabük Berberler ve Kuaförler Odasında Işık güven tazeledi

Karabük Berberler ve Kuaförler Odasında Işık güven tazeledi
04.01.2026 18:59  Güncelleme: 19:01
Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Olağan Genel Kurulu'nda 12 yıl aradan sonra mevcut başkan Erol Işık, 134 oy alarak tekrar başkanlığa seçildi. Kongrede adaylar arasında zaman zaman gerginlik ve tartışmalar yaşandı.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Erol Işık, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Kısaca Berberler ve Kuaförler Odası olarak bilinen Karabük Sağlık, Temizlik, Güzellik ve Bakım Hizmetleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulu, Karabük Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

12 yıldır oda başkanlığı görevini yürüten mevcut başkanı Erol Işık'ın karşısına, Karabük'te kuaförlük yapan Emirhan Bayraktar aday olarak çıktı.

Divan başkanlığını Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç'ın yaptığı kongrede, adaylar kısa birer konuşma yaptı.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı kongrede, konuşmalar sırasında tartışmalar çıktı. Adayların taraftarlarının birbirlerinin üzerine yürümesi üzerine, Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri salona müdahale ederek olayların büyümesini önledi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde toplam 243 oy kullanıldı. Oylardan 6'sı geçersiz sayılırken, mevcut başkan Erol Işık 134 oy alarak yeniden başkan seçildi. Rakibi Emirhan Bayraktar ise 103 oyda kaldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabük Berberler ve Kuaförler Odasında Işık güven tazeledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Karabük Berberler ve Kuaförler Odasında Işık güven tazeledi - Son Dakika
