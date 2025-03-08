Erzincan Belediyesi\'nden 8 Mart Kadınlar Günü Kutlaması

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, belediyede görev yapan tüm kadın çalışanlara birim müdürleri aracılığıyla çiçek hediye ederek günlerini kutladı.

Belediye Başkanı Aksun, kadınların toplumda ve iş hayatındaki yerlerini vurgulayarak, "Kadınlar, toplumun temeli, ailelerin gücü ve belediyemizin başarılı çalışmalarının mimarlarıdır. Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, sevgi, fedakarlık ve hoşgörünün sembolü olan kadınlar, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır" diyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - ERZİNCAN