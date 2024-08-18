Erzincan'da 17 Ağustos 1999 Depremi Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan'da 17 Ağustos 1999 Depremi Anma Etkinliği Düzenlendi

Erzincan\'da 17 Ağustos 1999 Depremi Anma Etkinliği Düzenlendi

Erzincan'da AFAD koordinesinde 17 Ağustos 1999 Depremi kapsamında anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çeşitli kurtarma ekipleri ve kurumlar yer aldı. Sergi, sinevizyon gösterisi ve duygusal anlar yaşandı.

18.08.2024 09:04
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Erzincan'da AFAD koordinesinde 17 Ağustos 1999 Depremi kapsamında anma etkinliği düzenlendi.

Dörtyol Meydanında 17 Ağustos 1999 Depremi anma etkinliklerinde çeşitli kurtarma ekipleri ve kurumlar yer aldı. Etkinlikte, 3'ncü Ordu İstihkam Taburu arama kurtarma ekibi 11 kişi ve 1 araç ile, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı MEB AKUB ekibi 4 üye ve 1 araç ile, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekibi ise 5 personel ve 2 araç ile katılım sağladı. AFAD'da 2 kurtarma aracı, 1 amfibi araç ve 8 personel ile etkinlikte yer aldı.

Anma programında, kurtarma araçları ve kurum araçlarının sergisi, sinevizyon gösterisi, broşür ve balon dağıtımı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlik, depremin yıkıcı etkilerini hatırlatmak ve hayatını kaybedenleri anmak amacıyla düzenlendi.

Gösterimlerde, deprem anına dair fotoğraflar ve videolar yer alırken, Dörtyol meydanına gelen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan'da 17 Ağustos 1999 Depremi Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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