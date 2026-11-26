Erzincan'da 2027 bütçesi İl Genel Meclisi toplantısında ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan İl Genel Meclisi, Başkan Mehmet Cavit Şireci yönetiminde 2027 Mali Yılı Bütçesi'ni görüştü. Toplantıda il ve ilçelerin ihtiyaçları, öncelikleri ve geleceğe yönelik hedefleri değerlendirilirken Şireci, alınan kararların Erzincan'a hayırlı olmasını diledi.
Erzincan İl Genel Meclisi toplantısında 2027 Mali Yılı Bütçesi üzerine görüşmeler yapıldı.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci'nin başkanlığında düzenlenen toplantıda, Erzincan ve ilçelerinin ihtiyaçları, öncelikleri ile geleceğe dönük hedefleri masaya yatırıldı.
Toplantıda, ilin gelişimine katkı sunacak hizmet ve yatırımlar hakkında değerlendirmeler gerçekleştirildi.
Şireci, toplantıda alınan kararların ve sürdürülen çalışmaların Erzincan'a, ilçelere ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Erzincan'ın gelişimi adına ortak akıl ve güçlü hizmet anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Şireci, 2027 yılı bütçe çalışmalarının il ve ilçelere katkı sağlamasını temenni etti.
Kaynak: İHA
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