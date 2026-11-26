Erzincan İl Genel Meclisi toplantısında 2027 Mali Yılı Bütçesi üzerine görüşmeler yapıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci'nin başkanlığında düzenlenen toplantıda, Erzincan ve ilçelerinin ihtiyaçları, öncelikleri ile geleceğe dönük hedefleri masaya yatırıldı.

Toplantıda, ilin gelişimine katkı sunacak hizmet ve yatırımlar hakkında değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Şireci, toplantıda alınan kararların ve sürdürülen çalışmaların Erzincan'a, ilçelere ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Erzincan'ın gelişimi adına ortak akıl ve güçlü hizmet anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Şireci, 2027 yılı bütçe çalışmalarının il ve ilçelere katkı sağlamasını temenni etti.