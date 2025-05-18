Erzincan'da 54 engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Erzincan'da 54 engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu

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Erzincan'da 54 engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu Erzincan'da 54 engelli birey, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

18.05.2025 12:03  Güncelleme: 12:13
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Erzincan'da 54 engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da 54 engelli birey, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

3. Ordu Komutanlığına bağlı General Mehmet Kazım Orbay Kışlası'nda, Şehit Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Emre Bolat Tören Alanı'na aileleriyle gelen 54 zihinsel ve bedensel engelli, bir günlük eğitim için üniforma giydi. Tören alanında engellilere, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait silah, araç ve gereçler hakkında askeri yetkililerce bilgi verildi.

Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı. Korgeneral Veli Tarakcı, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun,59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdullah Katırcı, İdare Mahkemesi Başkanı İlker Dolgun, askeri erkan ve il protokolüyle birlikte, General Mehmet Kazım Orbay Kışlası'nda düzenlenen Engelli Bireyler İçin Temsili Askerlik Yemin Töreni'ne katıldı.

Askeri üniformalarını büyük bir gururla taşıyan 54 genci eğitim alanında ziyaret eden Vali Aydoğdu, gençlerin sevincine ve mutluluğuna ortak oldu.

Programda yaptığı konuşmasına, bugün burada sadece temsili bir askerlik görevinin değil, çok daha derin bir aidiyetin, çok daha kıymetli bir duruşun sergilediğini belirterek başlayan Vali Aydoğdu Hamza Aydoğdu, "Askerlik, her ne kadar fiziki bir hizmet gibi görünse de esasen gönüllerde başlar. ve işte bugün, bu gönül seferberliğinin en güzel örneğine birlikte şahitlik ediyoruz. Özel evlatlarımız, canlarımız, kalplerimiz engellerin değil, emanetin izini süren bir yürüyüşe çıkıyorlar." dedi.

Konuşmasının devamında temsili askerlik görevini yapan gençlere seslenen Vali Aydoğdu, "Bugün belki sadece bir günlüğüne üniforma giydiniz, belki bir günlüğüne silah tuttunuz. Ama inanın, bir ömürlük gururu hem bize, hem kendinize hem de ailelerinize yaşatıyorsunuz. Her birinizin bakışında, aziz milletimize Türk Milletine ait olmanın onuru; duruşunda, dualarla büyümüş bir neslin vakarı var. Hepinizle gurur duyuyoruz. Sizi yetiştiren ailelerinizle, komutanlarınızla gurur duyuyoruz." dedi.

Düzenlenen program, yemin edilmesi ve tören geçişi yapılmasının ardından terhis belgesi ve şilt takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da 54 engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu - Son Dakika

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