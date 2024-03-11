Erzincan'da 58 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da 58 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Erzincan\'da 58 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Erzincan'da yapılan ortak çalışmada, durdurulan bir araçta 18 milyon TL değerinde olan 58 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren şüpheliler ise Erzurum ve Bingöl'de yakalandı.

11.03.2024 20:20  Güncelleme: 20:23
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Erzincan'da 18 milyon TL değerinde olan 58 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

ERZİNCAN - Erzincan'da 18 milyon TL değerinde olan 58 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan ortak çalışmada; Akyazı Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan 06 plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 18 milyon TL olan toplam 58 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren K.G. isimli şüpheli şahsın alınan ifadesinden sonra yapılan geniş çaplı çalışma neticesinde uyuşturucu maddeleri aldığı değerlendirilen O.K. isimli şüpheli şahıs Erzurum ilinde, T.K. isimli şüpheli şahıs ise Bingöl ilinde yakalandı.

K.G., O.K.. ve T.K. isimli şüpheli şahıslara Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılarak çıkarıldıkları mahkemece T.K. isimli şahıs adli kontrol almış, K.G.isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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