Erzincan\'da Cami-Çocuk Buluşması

Erzincan'da "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyoruz, Cami- Çocuk Buluşması" projesi kapsamında Fatih Sultan Mehmed Han Camisinde 7-10 yaş grubu çocuklar için program düzenlendi.

7-10 yaş grubuna devam eden öğrencilerin ve velilerin katıldığı camii buluşmasında çocuklar ilahi, şiir ve maniler söylediler. Akabinde çuval yarışı, halat çekme gibi etkinliklerin yer aldığı programda çocuklara balonlar hediye edildi.

Programa katılan İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci Ramazan ile cami ve çocuk bütünleşmesinin öneminden bahsederek, 7-10 yaş grubu Kur'an kursu eğitiminin bu bütünleşme için en önemli fırsatlardan birisi olduğunu vurguladı.

Demirci, "Camiler İslam'ın ilk andan itibaren bir çok fonksiyon icra ettiği ve günümüzde de bu fonksiyonunun canlı tutulması amacıyla hem şehirlerin kalbi hem de müminlerin buluşma mekanı olarak bir çok proje hayata geçirilmektedir" dedi.

Ramazanın manevi ikliminden faydalanmaları amacıyla cami çocuk buluşmalarının yapılmakta olduğu Erzincan'daki diğer camii ve Kur'an kurslarında bu etkinliğe devam edileceği belirtildi. - ERZİNCAN