Erzincan\'da Hacı Adaylarına Bilgilendirme

Erzincan İl Müftülüğü tarafından hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarına yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Hazret-i Peygamber'in (sas) "Hac, Arafat'tır" hadis-i şerifinden hareketle düzenlenen programda; Arafat Vakfesi, Müzdelife Vakfesi, Mina'da şeytan taşlama, ziyaret tavafı ve sa'y ibadetlerinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesine ilişkin bilgiler verildi.

Hacı adaylarının ibadetlerini bilinçli ve eksiksiz şekilde yerine getirmeleri amacıyla yapılan eğitimlerde, uygulamalı anlatımlar da gerçekleştirildi. - ERZİNCAN