Erzincan'da Hakim ve Savcılara Veda Yemeği - Son Dakika
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Erzincan'da Hakim ve Savcılara Veda Yemeği

Erzincan\'da Hakim ve Savcılara Veda Yemeği
30.06.2026 15:56
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HSK'nın atama kararnamesi sonrası Erzincan'da görev değiştiren hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 12 Haziran 2026 tarihli ve 1251 sayılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Erzincan'dan farklı il ve ilçelere atanan hakim ve savcılar onuruna veda yemeği düzenlendi.

Erzincan Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenen programa, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Başkan Vekilliğine atanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, İdare Mahkemesi Başkanı Ümit Kaymaz, görev yeri değişen hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Programın açılışında konuşan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, görev süreleri boyunca adalet hizmetlerine sundukları katkılardan dolayı tayini çıkan hakim ve savcılara teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Başkan Vekilliğine atanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli de yaklaşık bir yıllık görev süresi boyunca kendilerine destek veren hakim, savcı ve adliye çalışanlarına teşekkür ederek helallik istedi. Değerli, görev yeri değişen meslektaşlarına yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Programda, HSK 2026 Yılı Adli Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen hakim ve cumhuriyet savcıları kısa veda konuşmaları yaptı.

Program'da, HSK 2026 Yılı Adli Yargı Ana Kararnamesi ile görev yerleri değişen Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Başkan vekilliğine atanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Erzincan Hakimi Zeynep Öztürk, İlyas Kaya, Gaye Yılmaz Özer, Şerife Acar Tok, Nuseybe Acı ve Ayhan Tunç ile Cumhuriyet Savcıları Muhammet Tunahan Işık, Emrah Özkan, Enes Yakup Şimşek, Ali Ünal, Arif Bostancı ve Elif Okur'un yaptıkları kısa birer veda konuşmalarının ardından Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Adli Yargı Komisyon Başkanı Yavuz Özcan ve İdari mahkemesi Başkanı Ümit Kaymaz tarafından günün anısına plaket ve Erzincan hatırası Bakır tabak takdim edildi.

Duygusal anların yaşandığı program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Hakim ve Savcılara Veda Yemeği - Son Dakika

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