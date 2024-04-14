Erzincan Valisi, çobanlık yapan çocuklarla şeker tadında buluştu - Son Dakika
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Erzincan Valisi, çobanlık yapan çocuklarla şeker tadında buluştu

Erzincan Valisi, çobanlık yapan çocuklarla şeker tadında buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Otlukbeli ilçesine giderken yolda büyükbaş hayvan sürüsü otaran çocukları görerek aracını durdurdu. Vali Aydoğdu, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara şeker ve hediye verdi. Ayrıca çocuklardan derslerine iyi çalışacaklarına dair söz aldı. Vali Aydoğdu, çocukların ihtiyaçları olduğunda kendilerine ulaşmalarını istedi.

14.04.2024 08:21  Güncelleme: 08:23
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Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine giderken yolda büyükbaş hayvan sürüsü otaran çocukları gören Vali Hamza Aydoğdu, aracını durdurarak çocuklarla hemhal oldu. Vali ile çocukların şeker tadında karşılaşmaları yürekleri ısıttı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Otlukbeli ilçesine giderken yolda tesadüfen gördüğü çobanlık yapan çocuklara kayıtsız kalamadı. Aracını durdurup çocukların yanına giden Vali Aydoğdu, çocukların hal hatırlarını sorarak şeker ve hediye verdi.

Hafta sonları babalarına yardım etmek için büyükbaş hayvan sürüsünü otaran Sercan, Umut ve Musa Ali isimli 3 kardeşle yakından ilgilenen Vali Aydoğdu, çocuklardan derslerine iyi çalışacaklarına dair söz aldı.

Çocukların cebine bolca şeker dolduran Vali Aydoğdu, babalarıyla da bir süre sohbet ettikten sonra "Çocukların herhangi bir ihtiyacınız olursa bana ulaşmayı ihmal etmeyin" diyerek yola devam etti.

Vali Aydoğdu ile çobanlık yapan 3 kardeşin samimi anları izleyenlerin içini ısıttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi, çobanlık yapan çocuklarla şeker tadında buluştu - Son Dakika

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