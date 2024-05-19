Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kılıçkaya köyünde Anneler Günü piknik etkinliğine katıldı

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki birim amirleriyle birlikte merkeze bağlı Kılıçkaya köyü Muhtarı Hediye Düzgünkaya'nın daveti üzerine köyde düzenlenen Anneler Gününe özel piknik etkinliğine katıldı.

Köy Muhtarı Hediye Düzgünkaya ve köy sakinleriyle bir süre hasbihalde bulunan Vali Hamza Aydoğdu, misafirperverlikleri nedeniyle kendilerine teşekkür ederek, tüm annelerin Anneler Günü'nü bir kez daha kutladı. - ERZİNCAN