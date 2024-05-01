Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Halk Günü toplantılarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Halk Günü toplantılarını sürdürüyor

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Halk Günü toplantılarını sürdürüyor

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlemek amacıyla düzenlediği Halk Günü toplantılarını sürdürüyor. Vali Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 50 vatandaşın istek, sorun ve taleplerine çözüm arayışında bulunuldu. Vali Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını dinleyerek il müdürlerine talimatlar verdi ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

01.05.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını devam ettiriyor.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, ilgili birim amirleri ve hayırseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısında başvuruda bulunan 50 vatandaşın istek, sorun ve taleplerine çözüm arayışında bulunuldu.

Vatandaşların sorunları ve talepleri tek tek dinleyen ve sorunun çözümü veya talebin yerine getirilmesi için hazır bulunan il müdürlerine gerekli talimatları veren Vali Aydoğdu, "Bu toplantıları düzenli olarak yapmaya ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz.

Her bir hemşehrimizi can kulağıyla dinlemek, sorunlarına çözüm üretmek, dertlerine derman olmak bizlerin öncelikli görevidir." dedi.

Gerçek değişimin kalpten kalbe dokunarak başladığını, samimiyetle yol aldığını ve sevgiyle kemale erdiğini belirten Vali Aydoğdu konuşmasının devamında, "Vatandaşlarımızın talep ve önerileri, Erzincan'ımızın daha yaşanabilir bir şehir olması için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Onları dinlemek, dertleriyle dertlenmek. Kalplere dokunmak. Çok önemli. Kapımız, tüm vatandaşlarımıza her zaman açık" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hamza Aydoğdu, Erzincan, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Halk Günü toplantılarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 17:07:22. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Halk Günü toplantılarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement