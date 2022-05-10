Erzurum 6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresine ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Erzurum 6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresine ev sahipliği yapacak

10.05.2022 16:24
Erzurum 6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresine ev sahipliği yapacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Gürol, Erzurum'un. 6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresine ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Gürol, Erzurum'un. 6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresine ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Adli hemşireliğin, adli bilimler içinde özel bir dal ve adli bilimlerin en yeni çalışma alanlarından birisi olduğunu belirten Gürol, 'Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Adli Bilimciler Derneği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi işbirliği ile 16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında 6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi yapılacaktır. Dünyanın ve ülkemizin bir çok yerinden gelen konuşmacı ve katılımcılarla enternasyonel bir bilimsel etkinlik haline gelecek olan, 6.'sı düzenlenen ve her kongresinde bir öncekinden daha fazla talep gören Adli Hemşirelik Kongresine ev sahipliği yaptığımız için büyük bir sevinç içerisindeyiz" dedi.

Özellikle suç ve şiddet olaylarının arttığı günümüzde hemşirelerin, gerek mağdurun gerekse failin olay yerinde ilk önce karşı karşıya geldiği sağlık personeli olduğunu belirten Gürol, "Ancak hemşireler adli tıp konularında yeterince bilgi ve birikimleri olmadığından gerekli yaklaşımlarda bulunamamaktadırlar. Bu nedenle kongremizde adli tıppın hukuk ve kriminoloji gibi birçok alanında uzman konuşmacıları bir araya getirmeyi, aynı yelpaze altında toplayarak multidisipliner yaklaşımların önemini vurgulamayı ve farkındalık oluşturmayı hedefledik. Adli Hemşireliğin dünyadaki kurucusu olan Virginia A. Lynch ve çalışma arkadaşlarının online katılacağı bu kongremizin, tüm Türkiye'den akademisyen veya akademisyen olma yolunda ilerleyen öğrencilerimizin ufkunu genişleteceğini umut ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum 6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresine ev sahipliği yapacak
Erzurum 6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresine ev sahipliği yapacak

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Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Öğretim Üyesi, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum 6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresine ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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