Aziziye Belediye Başkanı çocuklarla bisiklet bindi, ücretsiz dondurma dağıttı - Son Dakika
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Aziziye Belediye Başkanı çocuklarla bisiklet bindi, ücretsiz dondurma dağıttı

05.08.2022 09:47

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın "birlikte pedal çevirelim" çağrısı, Dadaşkent'i adeta şölen alanına çevirdi.

Aziziye Belediye Başkanı çocuklarla bisiklet bindi, ücretsiz dondurma dağıttı

ERZURUM - Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın "Birlikte pedal çevirelim" çağrısı, Dadaşkent'i adeta şölen alanına çevirdi. Bisikletleriyle Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı'na akın eden Aziziyeliler, birbirinden renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklar ve gençlerle birlikte ailelerin de büyük ilgi gösterdiği bisiklet etkinliğine Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da kendi bisikletiyle katıldı. Açılışı geçtiğimiz yıl yapılan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tematik parkı olan Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı'nı şölen alanına dönüştüren etkinlikte, Başkan Orhan ise çocuklara ve ailelerine dondurma ikramında bulundu. Bisiklet şölenine katılan tüm çocuklara internet paketi hediye eden Aziziye Belediye Başkanı Orhan, bu tür etkinlikler vesilesiyle ilçe sakinleriyle birlikte hoş vakit geçirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Başkan Orhan, "Havaların da sıcak oluşu sebebiyle cıvıl cıvıl olan park ve bahçelerimizde çocuklarımıza ve ailelerine minik bir sürpriz yapalım istedik. İlçemizdeki herkesi sağlık için pedal çevirmeye davet ederek, Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkımızda bir araya geldik. Hem eğlendik, hem spor yaptık ve hem de çocuklarımızla ve Aziziyeli komşularımızla haşır neşir olduk. Gösterilen ilgiye çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan etkinliğe torunlarıyla birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Başkan Orhan'la bisiklet yarışı yaparken, ikilinin performansları ise göz doldurdu.

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Kaynak: İHA

Muhammed Cevdet Orhan, Dadaşkent, Hisarcık, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aziziye Belediye Başkanı çocuklarla bisiklet bindi, ücretsiz dondurma dağıttı - Son Dakika

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