Erzurum Barosu'ndan Avukat Bakırtaş'ın öldürülmesine kınama - Son Dakika
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Erzurum Barosu'ndan Avukat Bakırtaş'ın öldürülmesine kınama

07.07.2022 14:49
Erzurum Barosu'ndan Avukat Bakırtaş'ın öldürülmesine kınama

Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın görevi sırasında vurularak öldürülmesini kınadı.

Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın görevi sırasında vurularak öldürülmesini kınadı.

Avukat Servet Bakırtaş, dün İstanbul Bakırköy'de, açılan tazminat davasının geri çekilmemesi gerekçesiyle Abdullah Türkoğlu tarafından öldürüldü. Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Bakırtaş'ın sadece avukatlık yaptığı için öldürüldüğünü belirterek olayı kınadıklarını söyledi. Artık, hukuka, sağlık çalışanına, öğretmene ve kadına yapılan çirkin saldırılardan üzüntü duyduklarını Göğebakan şunları söyledi:

"Artık kınamalar yayımlamak, protestolar etmek, yaslar tutmak bizi üzüyor. Sanıklara verilen ağırlaştırılmış müebbet hapislerde acımızı hafifletmiyor. Görevi başında öldürülen Servet Bakırtaş'ı şehit olarak yaşatacağız. Bir zamanlar darp edilmeyi protesto ediyorduk. Şimdi ise ölümleri. Bundan sonra bizleri neler bekliyor bilmiyoruz. Her bir avukat ölümünün bir 'toplumsal ders' olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler, bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. Savunma olmazsa, 'olmaz yargılama' diyoruz. Artık, hukuka, sağlık çalışanına, öğretmene ve kadına yapılan çirkin saldırıları duymak, görmek ve yaşamak üzüyor."

Başkan Göğebakan, Avukat Servet Bakırtaş ile Konya'da aynı gün öldürülen doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Talat Göğebakan, İstanbul, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Barosu'ndan Avukat Bakırtaş'ın öldürülmesine kınama - Son Dakika

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