Erzurum Büyükşehir Belediyesi 'Orman Benim' etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi 'Orman Benim' etkinliğine katıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi \'Orman Benim\' etkinliğine katıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Orman Benim' etkinliğine katıldı. Aynalı, ormanları koruma ve yangınlara karşı önlem alma konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı.

03.05.2024 17:27  Güncelleme: 17:30
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum başta olmak üzere 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Orman Benim' etkinliğine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen program kapsamında bir konuşma yapan Aynalı, "Orman yangınlarının sebeplerine baktığımızda yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Ormanlarımızı korumalı, orman yangınlarına sebebiyet verebilecek hususlardan kaçınmalıyız" dedi.

Genel Sekreter Aynalı, "Ağaç bir ulusun yaşamında en önemli yeri olan, bulunduğu topraklara can veren çok değerli bir varlıktır. Ağaç sevgisi bizlere bir ata mirasıdır. Bu mirasa hep birlikte sahip çıkmalıyız, çocuklarımıza ağaç sevgisini sürekli anlatmalıyız" diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in etkin projeleri sayesinde kentin 10 yılda yeşil bir şehre dönüştüğünü kaydeden Aynalı, "Bir fidanı üretmek, toprakla buluşturmak tıpkı bir çocuğu büyütmek gibidir. Yarınlarımıza, çocuklarımız ve neslimize ağaç sevgisini kazandırmak yeşil, doğa ve ormanların korunmasını aşılamak hepimizin ortak görevidir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak 10 yılda 10 milyonu aşkın ağaç ve çalı grubunu toprakla buluşturduk. İnşallah; ağacı ve yeşiliyle daha yaşanılabilir, çevre ve doğayla uyumlu bir kentin inşası için el ve gönül birliğiyle çocuklarımıza, torunlarımıza ve geleceğimize daha güzel bir kent bırakacağız" kaydını düştü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediyesi 'Orman Benim' etkinliğine katıldı - Son Dakika

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