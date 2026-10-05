Erzurum\'da 1500 bilirkişi yemin etti, raporlara 2025\'te 7,7 milyar TL ödendi

Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu tarafından düzenlenen yemin töreninde yaklaşık 1500 bilirkişi yemin etti.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Erdinç Avşar, "2025 yılında 1 milyon 600 bin dosyada bilirkişi raporu alınmış ve bu raporlar için 7.7 milyar TL ödeme yapılmış. 2026 yılı için de rakamların daha da yüksek olduğunu tahmin etmek zor değil malumunuz. Bu konuda sizlerin üst düzey hassasiyet göstererek gereksiz masrafa yol açmadan dosyalarınızı olabilecek en kısa sürede ve en adil şekilde sonuçlandıracağınıza olan inancımı burada belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı" dedi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen programda, "Bilirkişilik Kanununun 10. Yılında Hedefler, Kazanımlar ve Gelecek Vizyonu" başlıklı panel de düzenlendi.

Program Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Erdinç Avşar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Kapar'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

"Böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu yemin töreni ve paneli için bir araya geldiklerini belirterek, "Böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Bilirkişilik müessesesinin önemini yakından bilen insanlarız"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ise bilirkişilik kurumunun yargı açısından önemine dikkat çekerek, "Uzun yıllardır yargılamanın, yargı teşkilatının içinde olan kişiler olarak bilirkişilik müessesesinin önemini, bilirkişilik kurumunun değerini çok iyi, yakından bilen insanlarız" dedi.

"2025 yılında 1 milyon 600 bin dosyada bilirkişi raporu alınmış"

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Erdinç Avşar, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in selamlarını ileterek, 2025 yılında 1 milyon 600 bin dosyada bilirkişi raporu alındığını söyledi. Bilirkişilik sisteminde önemli sorunların bulunduğunu ifade eden Avşar, "Sayın Adalet Bakanımızın hassaten hepinize, tüm Erzurum'a ve burada bulunan hazıruna çok selamları var. Akın Gürlek Bey'in selamını iletiyorum sizlere. Malumunuz, 2025 yılında 1 milyon 600 bin dosyada bilirkişi raporu alınmış. Gerçi bunu fazlasını bilmezsiniz ama 2025 yılında 1 milyon 600 bin dosya. Yani aslında çok büyük bir rakam bana göre" dedi.

Bilirkişilere başvurulmasının gerekli olduğu durumlarda bunun yapılması gerektiğini belirten Avşar, "Bu kadar özel ve teknik bilgiyi gerektiren konu olmuş mudur? İşte bizim bilirkişilikte en büyük sorunlarımızdan birisi bu. Yani hakimlerimiz, bazen Yüce Yargıtayımız veya işte Danıştayımız özellikle bilirkişilik raporu almadan dosyayı bitirmeyin şeklinde yerel mahkeme kararlarını bozdukları için de bilirkişilere çok müracaat etmek zorunda kalıyor hakimlerimiz" diye konuştu.

"2025 yılında bilirkişi raporları için yaklaşık 7,7 milyar TL ödeme yapıldı"

2025 yılında bilirkişi raporları için yaklaşık 7,7 milyar TL ödeme yapıldığını ifade eden Avşar, "Dolayısıyla da 1 milyon 600 bin dosyada bilirkişi raporu alınmış. Bence çok büyük bir rakam. Bu rakamlar, bu raporlar için toplamda özel ve devletin ödediği olarak 7,7 milyar TL para ödenmiş. Yani 7,7 milyar, yaklaşık 8 milyar TL para ödenmiş. 2026 yılı için de rakamların daha da yüksek olduğunu tahmin etmek zor değil malumunuz" dedi.

Bilirkişi raporlarının davaların sonuçlandırılmasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Avşar, "Gerekli ise elbette bilirkişiye başvurulmalıdır. Ancak kimi zaman ek raporlar ve yeniden bilirkişi raporları ile davaların uzadığını ve taraflara ve devlete ek maliyetin de arttığını biliyoruz. Bu konuda sizlerin üst düzey hassasiyet göstererek gereksiz masrafa yol açmadan dosyalarınızı olabilecek en kısa sürede ve en adil şekilde sonuçlandıracağınıza olan inancımı burada belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İşini en güzel şekilde yapan kişi en iyi insandır"

Bilirkişiliğin adalet mekanizması açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Avşar, "Herkes; hakim, savcı, bilirkişi, öğretmen, hoca, profesör işini güzel yapmalı. İşini en güzel şekilde yapan kişi en iyi insandır bence. Lütfen raporlarınızın bir insanın hakkını teslim etmek manasına geldiğini ya da haksıza haksızlığını bildirmek manasına geldiğini gözden ırak tutmayınız. Gerçekten çok önemli bilirkişilik yapan insanlar, çok önemli görev ifa ettiklerini unutmasınlar. Bunu bir çıkar müessesesi ya da bir geçim müessesesi olarak görmesinler. Kutsal adalet mekanizmasına katkıda bulunduklarını unutmasınlar ve lütfen bu bilirkişilikle ilgili eleştirilerden tez zamanda kurtulalım" dedi.

"Bilirkişilik uzmanlığın, tecrübenin, tarafsızlığın ve vicdani mesuliyetin bir arada bulunmasını gerektiriyor"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yemin ederek önemli bir sorumluluğu üstlenecek bilirkişileri tebrik ederek, "Bugün yemin ederek önemli bir sorumluluğu üstlenecek bilirkişilerimizi tebrik ediyorum. Bilirkişilik uzmanlığın, tecrübenin, tarafsızlığın ve vicdani mesuliyetin bir arada bulunmasını gerektiren önemli bir görev olduğunu toplumdan biliyoruz" dedi.

"Bilirkişilik görevi büyük önem taşımaktadır"

Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Kapar ise bilirkişilerin adalet hizmetinin önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek, "Bugün burada adalet hizmetinin önemli paydaşlarından biri olan değerli bilirkişilerimizin çalışmalarını takdir etmek ve kendilerine teşekkür etmek amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Adaletin doğru ve zamanında tecellisi yalnızca yargı makamlarının gayretiyle değil, aynı zamanda ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlık bilgisinin doğru şekilde ortaya konulmasıyla mümkündür. İşte bilirkişilik görevi bu noktada büyük önem taşımaktadır" dedi.

Program, Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Hakim Pınar Demir Yılmazel'in davetiyle gerçekleştirilen yemin töreniyle devam etti. Törende yaklaşık bin 500 bilirkişi yemin etti.

Yemin töreninin ardından "Bilirkişilik Kanununun 10. Yılında Hedefler, Kazanımlar ve Gelecek Vizyonu" konulu panel gerçekleştirildi. Panele Bilirkişilik Daire Başkanı Abdullah Murat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Canbolat ve Erzurum Adli Tıp Grup Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök panelist olarak katıldı.

Programa konuşmacılar ve panelistlerin yanı sıra AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, hakimler, savcılar ve davetliler katıldı.