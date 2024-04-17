Erzurum'da 2024 Yılı İl Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzurum'da 2024 Yılı İl Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum\'da 2024 Yılı İl Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan 2024 yılı 2. İl Koordinasyon Toplantısı'nda, 626 kamu yatırım projesi için ayrılan bütçe ve gerçekleşme oranı açıklandı.

17.04.2024 09:57  Güncelleme: 10:00
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Erzurum'da 2024 yılı 2. İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Çiftçi, Erzurum'da 2024 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait 626 yatırım projesi için toplam 98 Milyar 971 Milyon 148 Bin 240 TL tutarında bir bütçe ayrıldığını ve projelerin toplam nakdi gerçekleşme oranının % 36.08 olduğu bilgisini verdi.

Vali Mustafa Çiftçi: "İlimizde yürütülen 626 adet Kamu Yatırım Projesinin 7'si tamamlanmış, 366'sı devam etmekte, 201'i ihale aşamasına gelmiş, 47'si henüz başlanmamış, 5'i ise tasfiye edilmiştir. Harcama toplamlarına göre baktığımızda Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün 33, DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün 168, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 54, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 8 ve TCDD 4. Bölge Müdürlüğünün 6 proje ile ön sıralarda yer aldığını görmekteyiz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da 2024 Yılı İl Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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