Erzurum\'da 23 otele denetim yapıldı, eksiklikler için süre verildi

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Erzurum'da 23 otele yönelik denetim yapıldı, ekipler 2 işletmeye eksiklerini gidermesi için süre verdi.

Erzurum'da otellere yönelik eş zamanlı yürütülen denetimler çerçevesinde; İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri kontrol görevlileri tarafından kayıt belgesi, izlenebilirlik, gıda hijyeni, işletmedeki asgari teknik ve hijyenik şartlar, çalıştırılması zorunlu personel hususlarına yönelik 23 adet denetim gerçekleştirildi. Ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 adet işletmeye asgari teknik ve hijyenik şartlarda görülen eksikliklerin giderilmesi için süre verildi. - ERZURUM