Erzurum\'da 59 yıldır dinmeyen bir acı

07.12.2025 12:55  Güncelleme: 12:57
Erzurum'da 59 yıl önce 247. Piyade Alayı Koğuşu'nda çıkan yangında şehit olan 65 askerin yürek yakan hikayeleri hala canlılığını koruyor.

Erzurum'da 59 yıl önce 247. Piyade Alayı Koğuşu'nda çıkan yangında şehit olan 65 askerin yürek yakan hikayeleri hala canlılığını koruyor.

Erzurum'un Dumlu Yeşildere Garnizonu'nda 1966 yılında meydana gelen ve yıllarca sebebi tam olarak açıklanmayan askeri facia, aradan geçen 59 yılın ardından, yıldönümümde yeniden hatırlandı. 3. Ordu Komutanlığı'na bağlı 51. Tümen, 247. Piyade Alayı'nda yaşanan büyük yangının izleri hala hafızalardan silinemedi. 1966'da meydana gelen olayda, Dumlu'da bulunan askeri birliğin koğuş bölümünde başlayan yangının kısa sürede tüm yapıyı sardığını ve askerler alevlerin arasında kaldığını ifade eden Araştırmacı Taner Özdemir, "Arşivlerde yer alan haberlere göre; yangına Erzurum Belediyesi itfaiye ekipleri, ağır bakım birlikleri ve garnizon görevlileri anında müdahale etti, büyük çaba sonucunda 82 asker alevlerin arasından kurtarılırken, 27 asker de yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Yangın, dönemin soğuk hava şartlarının etkisiyle daha da büyümüş; kurtarma çalışmalarında onlarca personel saatlerce görev yapmıştı" dedi.

Aileler uzun süre yaralılarla görüştürülmedi

Özdemir, dönemin uygulamalarına göre, yangında yaralanan askerlerin sağlık durumları sıkı tedbirler altında yürütüldüğünü anlatarak, "Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi Başhekimi Dr. Albay İbrahim Arslan, ağır ve hafif yaralı askerlerin durumunun kontrol altında olduğunu açıklamış; ancak güvenlik ve sağlık gerekçeleriyle aileler bir süre boyunca yaralı askerlerle görüştürülmemişti. Bu durum, arşiv manşetlerine "Aileler Endişeli" başlıklarıyla yansımış ve şehirde büyük üzüntü oluşturmuştur" diye konuştu.

Üst düzey devlet hareketliliği: Bakan NATO programını erteledi

Yangının ardından devletin en üst kademelerinde yoğun bir trafiğin yaşandığını hatırlayan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Taner Özdemir, "Dönemin Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, olayın ardından NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılımını erteleyerek Erzurum'a yönelmiş, durumu yerinde incelemişti. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, gelişmeleri Ankara'dan takip ederken; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural olayla ilgili yetkililerden bilgi alırken Erzurum Valisi Ali Akarsu da olayın hemen ardından incelemeler yapmışlardı. O yıllarda yayınlanan ulusal gazete manşetlerine bakınca, 1966'daki facianın toplumsal hafızadaki yeri tazeleniyor. 2018 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Dumluda bir Şehitlik Anıtı inşa edilerek hem bu yangında hem de yıllar içinde şehit olan askerlerin hatırası ölümsüzleştirildi. Bugün Dumlu Şehitlik Anıtı, bölgenin en önemli askeri hafıza mekanlarından biri olarak ziyaret edilmeye devam ediyor" diye konuştu. - ERZURUM

