Erzurum'da Atatürk Silüeti Şaşırtıyor

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Erzurum'un Pehlivanlı Mahallesi'nde kaya yüzeyindeki Atatürk silüeti görenleri şaşırtıyor.

Erzurum'un Pehlivanlı Mahallesi'nde üzerinde Atatürk silüetinin bulunduğu kaya bölge sakinlerinin buluşma noktası olarak biliniyor. Köylüler, siluetin çok eski olduğunu, 1950'lerden beri var olduğunu dile getirdiler. Vatandaşlar, kayanın bölgenin doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu da ifade ettiler. Bazı vatandaşlar ise silüetin gerçekten Atatürk'e benzediğinden emin olup olmadıklarını söylediler. - ERZURUM