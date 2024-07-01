Erzurum'da Ayılar Tarlalara Tehdit Oluyor

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşlar, ayıların sıkça gelmesinden dolayı korkudan arazilerine gidemediklerini ifade ederek, yardım istedi.

Aşkale'nin Kaban Dağı mevkiinde çayır ve tarla arazileri bulunan vatandaşlar doğadaki ayıların korkusundan işlerini yapamaz olduklarını söylediler. Bir haftadan beri her sabah arazilerinde karşılaştıkları ayılar sebebiyle ot biçemediklerini ve arazi sulayamadıklarını dile getiren Aşkaleli çiftçiler, "İlgililerden bu konuda yardım ve destek bekliyoruz. Korkumuzdan işlerimizi yapamıyoruz. Ayılar adeta buraları mesken tuttu" dediler.

Aşkaleli bir çiftçi de tarlasına giren ayıyı cep telefonu ile çekerek paylaştı. Görüntülerde çiftçinin ayıyı kaçırmak için sürekli bağırdığı görülüyor. - ERZURUM