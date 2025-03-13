Erzurum\'da \'Birlik Sofraları\' Programı Devam Ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin "Birlik Sofraları" kapsamında yaptığı programlar devam ediyor.

Konu ilgili Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Karayazı ve Karaçoban ilçelerimizde düzenlediğimiz Birlik Soframızda vatandaşlarımızla bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini paylaştık. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergilediğimiz bu buluşmada, hemşehrilerimizin sıcak ilgisi bizleri mutlu etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin her köşesinde gönüllere dokunmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu mübarek ayın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyoruz" denildi. - ERZURUM