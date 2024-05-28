Erzurum\'da Büyükbaş Hayvan Kesim Fiyatı 3 Bin TL Olarak Belirlendi

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Erzurum'da bu yıl büyükbaş hayvan kesim fiyatı 3 bin TL olarak belirlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Kurban Bayramı için hazır olduklarını belirterek, "Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi vatandaşlarımızın en güzel hizmeti en iyi sistemlerle alabilmesi için özenle çalışıyoruz. Hemşerilerimiz için titizlikle oluşturduğumuz Kurban Satış ve Kesim Alanlarımızda hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın en güvenilir ortamda gönül rahatlığıyla satış ve kesim işlemlerini her aşamada hijyenik ve güvenilir şekilde gerçekleştireceğiz." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası ve kent merkezinde çeşitle yerlerde konuşlandırılacak 6 Mobil mezbahane ile kurban kesim yeri hizmeti verecek. Erzurum'da Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası ve Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği olmak üzere iki yerde kurban satış noktaları olacak. Büyükşehir Belediyesi bu yıl kurban kesim ücreti 3 bin TL olarak belirlerken ve kayıtlara da başlandığını açıkladı. Bu arada Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası'na Ücretsiz Servis Hizmeti verilirken kurbanlarını erken alan vatandaşlar için hayvan oteli hizmeti de sunulacak. - ERZURUM