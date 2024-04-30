Erzurum'da CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Programı Düzenlendi

Erzurum\'da CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Programı Düzenlendi

Erzurum'da kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik CİMER içerikli geniş katılımlı bir program düzenlendi. Erzurum'daki müracaatlar masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erzurum Valiliği ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) tarafından organize edilen toplantıya kamu kurum kuruluşu yöneticileri ve ilgili personel katıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, vatandaşların dilek ve şikayetlerini yetkili makamlara iletebildiklerini belirtti. CİMER başvurularının titizlikle işlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, Erzurum'da en çok sosyal yardım başvurusu yapıldığını ve en çok şikayetin Palandöken ilçesinden geldiğini açıkladı. Toplantıda genel bilgilendirme, CİMER yönetmenlik, başvuru işlemleri inceleme ve denetimi ile CİMER teknik konularında sunumlar yapıldı.

30.04.2024 12:15
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Erzurum'da kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik CİMER içerikli geniş katılımlı bir program düzenlendi. Erzurum'daki müracaatlar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erzurum Valiliği ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) tarafından organize edilen "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme" toplantısına kamu kurum kuruluşu yöneticileri ile ilgili personel katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, aynı zamanda anayasal da bir hak olan Dilekçe Kanunu'na göre vatandaşların kamuoyuyla ilgili dilek ve şikayetlerini yetkili makamlara iletebildiklerini belirterek, "Bunun dışında vatandaşlarımız yine bilgi edinme kanununa göre müracaat ettikleri gibi son zamanlarda yaygınlık kazanan, özellikle de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber daha da ön plana çıkan CİMER kanalıyla kendileriyle ilgili talep ve şikayetleri yetkili idarelere iletebiliyorlar. Göreve başladığımda CİMER müracaatlarıyla ilgili valiliğimize iletilen CİMER müracaatlarını titiz bir şekilde incelemesi talebinin değerlendirilmesi, zamanında uygun cevap verilebilmesi noktasında bir hizmetçi eğitim ihtiyacı olduğunu gördüm. ve bugünkü seminerimizde bu ihtiyaca binaen düzenliyoruz. Seminerimizin faydalı olmasını, verimli olmasını niyaz ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu tür hizmetlerimiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, CİMER ile alakalı başvuruların sistem içinde titizlikle işlendiğini belirterek, "Erzurum ile alakalı CİMER başvurularına bakıldığında en çok sosyal yardım başvurusu yapıldığı görülüyor. Başvuru türünde ise en çok şikayet önümüze geliyor. Erzurum'da en çok başvuru ise Palandöken ilçesinde yapıldı." dedi.

"CİMER Eğitim ve Bilgilendirme" toplantısında katılımcılara genel bilgilendirme, CİMER yönetmenlik, başvuru işlemleri inceleme ve denetimi ile CİMER teknik konularında sunumlar yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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