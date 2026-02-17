Erzurum'da "Dezenformasyonla Mücadele" ile ilgili, paydaşların katılımıyla bir eğitim programı düzenlendi.
Kamu kurumlarımızın basın ofislerinde görev yapan personel ile yerel basın temsilcilerine yönelik "Dezenformasyonla Mücadele" konulu eğitim programı, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kamu kurumları ile yerel basın arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, doğru ve güvenilir bilginin toplumla buluşturulması amacıyla düzenlenen program, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Dezenformasyon Eğitimi - Son Dakika
