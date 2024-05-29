Erzurum'da Din Görevlileri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma İl Birinciliği Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzurum'da Din Görevlileri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma İl Birinciliği Yarışması Gerçekleştirildi

Erzurum\'da Din Görevlileri Arası Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma İl Birinciliği Yarışması Gerçekleştirildi

Erzurum İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Din Görevlileri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma İl Birinciliği Yarışması'nda Hicret Durgun birinci oldu. Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, yarışmaya katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

29.05.2024 09:33
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Erzurum İl Müftülüğü tarafından "Din Görevlileri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma İl Birinciliği Yarışması" gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Din Görevlileri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" kadınlar etabının Erzurum finalisti Hicret Durgun oldu. Yarışmanın jüri başkanlığını yapan Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, yarışmaya katılan bütün din görevlilerine ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Rüstem Can, Erzurum, Kültür, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Din Görevlileri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma İl Birinciliği Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Din Görevlileri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma İl Birinciliği Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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